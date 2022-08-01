Макрону и Шольцу предрекли ссоры с главой Еврокомиссии из-за Путина

Немецкий канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в скором времени, вероятно, станут ссориться с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Присиноц конфликта станут их попытки начать диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение выразил обозреватель The Strategic culture Мартин Джей.

«Скорее всего, вскоре мы увидим ссоры между Шольцем и фон дер Ляйен в Брюсселе, к которым присоединиться Макрон в поисках нового диалога с Путиным», — написал журналист.

Он уверен, что в Германии задумались об изменении отношения к Москве. Это связано с энергетическим кризисом и высоким уровнем инфляции.

Данная ситуация сложилась после введения Западом антироссийских санкций. Они оказали негативное влияние на экономику стран ЕС. Кроме того, в Европе боятся нехватки энергоресурсов предстоящей зимой.