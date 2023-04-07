Мир 07 апреля 2023, 08:33 Макрона в Китае унизили, а он не заметил — политик Филиппо Французский политик Флориан: президент Макрон не понимает, что его везде унижают Эммануэль Макрон / Telegram

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Президента Эммануэля Макрона в Китае не восприняли всерьез. Его отсадили подальше от председателя КНР Си Цзиньпина, но он не придал этому значения, заявил в своем Twitter бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

«После трехкилометрового стола в России — гигантский овал в Китае! Макрона унижают абсолютно везде! Он хоть понимает это?», — написал он.

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На рассадку обратили внимание другие интернет-пользователи. Они заявили, что Эммануэль Макрон и приехавшая с ним глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен зря потратились на билеты — докричаться до Си Цзиньпина через такой большой стол не получилось.

Эммануэль Макрон прибыл в Китай 5 апреля с трехдневным визитом. Он встретился с общественностью, провел переговоры с Си Цзиньпином и принял участие в других мероприятиях. Политолог Сергей Марков назвал целью поездки — попытаться отвернуть Китай от России и обманом уговорить позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.