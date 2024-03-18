Мир 18 марта 2024, 08:49 Макрона уличили в неспособности играть стратегическую роль в Европе Пушков: Макрон не способен играть стратегическую роль в Европе Lorenz Huter/Lorenz Huter/photothek.de/globallookpress

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Президент Франции Эммануэль Макрон едва ли способен играть стратегическую роль в Европе. На это указал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Макрон выбрал странный способ заявить о стратегической роли Франции в Европе и поднять ее престиж. <…> Сумбур вышел у Макрона вместо вагнеровской музыки. И этот сумбур показывает, что стратегическая роль, во-первых, Макрону не по зубам, а во-вторых, мало кто в НАТО такую роль ему доверит», — рассудил Пушков.

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Он задался вопросом, о какой роли Франции может идти речь, если Макрона поддержали только Чехия и Прибалтика и — лишь теоретически — Польша и Финляндия, притом все они утверждают, что не собираются отправлять свои войска на Украину. Сенатор допустил, что Макрон просто не просчитал реакцию стран Североатлантического альянса.

Алексей Пушков напомнил, что Макрон сперва заявил об обсуждении западными странами отправки войск на Украину, затем стал оправдываться тем, что якобы не имел в виду, что это произойдет наверняка, а в последнем интервью опять сообщил, что «все же кого-то направит».