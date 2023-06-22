Мир 22 июня 2023, 11:40 Макрона сочли неуместным гостем на саммите БРИКС Замглавы МИД Рябков счел Макрона неуместным гостем на саммите БРИКС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Замглавы МИД России Сергей Рябков счел президента Франции Эммануэля Макрона неуместным гостем на саммите БРИКС в ЮАР. Он подчеркнул, что Москва не скрывает свое отношение и изложила позицию коллегам, сообщил «Интерфакс».

Рябков обратил внимание, что лидер страны, которая проводит враждебную по отношению к России политику и придерживается позиции о ее изоляции, не может быть уместным гостем на БРИКС.

Реклама

«Мы не скрываем наш подход, сказали о нем коллегам из ЮАР», — подчеркнул он.

Замминистра добавил, что решение, в каком формате проводить саммит, примет принимающая сторона — ей предстоит определить список приглашенных

«Но не менее существенно, что приглашению должны предшествовать консультации в кругу всех участников БРИКС», — заметил Рябков.

Дипломат напомнил, что уже некоторое время ранее началось обсуждение критериев расширения БРИКС. В частности, кандидаты на вступление должны придерживаться политики, исключающей односторонние санкции против действующих участников объединения.

Пока критерий не согласован полностью, уточнил Рябков. Но, несмотря на это, уже сейчас понятно, что Франция ему никоим образом не соответствует, заключил он.