Мир 30 июня 2023, 00:24 Макрона с женой заметили на концерте Элтона Джона во время неутихающих протестов в Париже

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Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с женой Брижит отправились на концерт певца Элтона Джона, тогда как в стране несколько дней не утихают протесты против произвола правоохранителей. Видео опубликовала итальянская модель Бьянка Брандолини на своей странице в Instagram*.

Судя по кадрам, Макрон действительно был на концерте. Он пришел на выступление легендарного поп-певца в классической рубашке, не забыв про галстук, и темных брюках. Рядом танцевала его жена. Сам концерт прошел в Париже в зале Accor Arena в среду, 28 июня.

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«Тогда как Франция в огне, Макрон — не рядом с министром внутренних дел или полицией, он предпочитает аплодировать Элтону Джону. Каждому свои приоритеты. Как безответственно», — прокомментировал ситуацию евродепутат от Франции Тьери Мариани в своем акаунте в Twitter.

В это же время пригород французской столицы Нантеру охватили беспорядки из-за убийства 17-летнего водителя желтого Mercedes. Парня остановили полицейские для проверки документов, но он не затормозил. В пробке его все же поймали, однако тот снова попытался скрыться. Один из патрульных выстрелил в подростка.

После этого люди вышли на улицы города, выражая свое недовольство действиями полицейских. Беспорядки продолжаются уже несколько дней. Днем 29 июня французские стражи правопорядка использовали слезоточивый газ против демонстрантов.

*Instagram — социальная сеть компании Meta, признанной в России запрещенной экстремистской организацией.