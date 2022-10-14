Макрона раскритиковали в Великобритании из-за слов о ядерной доктрине | 360°

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Макрона раскритиковали в Великобритании из-за слов о ядерной доктрине

Глава Минобороны Великобритании Уоллес раскритиковал Макрона из-за слов о ядерной доктрине

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Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес дал негативную оценку заявлению французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Париж не будет отвечать ядерным ударом на возможную атаку на Украину тактическим атомным оружием. Об этом сообщило издание The Daily Telegraph.

Как отметил Уоллес, Макрон таким образом «раскрыл карты».

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«Это [слова президента Франции об отсутствии ядерного ответа на удар по Украине] раскрывает карты президента Макрона», — отметил Уоллес.

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Точку зрения министра обороны Великобритании разделяют источники издания в НАТО. На фоне продолжения конфликта на Украине они также не считают действия Макрона позитивными. Слова французского лидера, по их мнению, негативно влияют на попытку «сдерживания» ситуации.

«Мы не вдаемся в детали подобных сценариев», — отметил источник газеты.

В начале октября Макрон посоветовал главе Белого дома Джо Байдену быть осторожнее со словами про ядерную войну. На саммите ЕС в Праге его попросили прокомментировать высказывание Байдена. Макрон отнесся к словам американского коллеги скептически.

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