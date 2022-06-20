Неполучение коалицией действующего президента Франции Эммануэля Макрона абсолютного большинства мест в национальном собрании на прошедших парламентских выборах является серьезным вызовом для него. Об этом «360» заявил политолог Сергей Станкевич.

Политолог признался, что ждет у партии Марин Ле Пен около 90 мандатов в Нацсобрании, что станет большим успехом.

«Мы видим удивительный результат и прямой вызов дальнейшему правлению Макрона. Это не абсолютно новый феномен, это сосуществование президента от одной партии и парламента, где превалируют другие силы», — заявил он.

В нынешней ситуации Макрону предстоит сформировать новое большинство для продолжения собственного курса и внести коррективы в свою стратегию, считает Станкевич.

«Левые и правые делали упрек Макрону в том, что он слишком увлекся внешней политикой, занимался делами Евросоюза и бросил французский народ наедине с трудностями», — продолжил он.

Политолог считает, что французского президенту не удалось пойти по пути премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который удержался на посту благодаря пиар-кампании Владимира Зеленского.

«У Макрона повторить этот сомнительный подвиг не получилось, французы поворачивают его лицом к внутренним проблемам, на этот вызов он не может не ответить», — заключил Станкевич.

Коалиция Макрона «Вместе!» набрала 38,57 процента голосов после обработки 100% процентов бюллетеней.

Левый «Новый народный экологический и социальный союз» Жан-Люка Меланшона получил 31,6% голосов, а партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» — 17,3%. Также 6,98% получило движение «Республиканцы».

Премьер-министр Франции Элизабет Борн назвала результаты парламентских выборов беспрецедентными и заявила, что они несут угрозу безопасности государства.