Мир 14 июля 2023, 15:01 Макрона освистали на военном параде в Париже Президента Франции Макрона освистали на военном параде в честь 14 июля

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Французский президент Эммануэль Макрон принял военный парад в честь национального праздника, который отмечают 14 июля. Однако политика освистали на Елисейских Полях в Париже. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По данным канала, пока некоторые освистывали главу государства, другие, наоборот, ему аплодировали.Третьи призывали президента уйти в отставку.

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Ранее французы раскритиковали свое правительство из-за пенсионной реформы. Предполагается, что порог выхода на пенсию повысят с 62 до 64 лет.

Также недавно во Франции прошли беспорядки, которые начались после убийства 17-летнего водителя полицейским. Нестабильная ситуация внутри страны не помешала Макрону поехать на саммит ЕС в Брюссель. Однако командировку пришлось прервать из-за ухудшения обстановки.