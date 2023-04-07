Мир 07 апреля 2023, 07:57 Макрона обвинили в введении санкции вопреки мнению французов Лидер «желтых жилетов» Валет: французы не просили вводить санкции против России Unsplash

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Отношения между Россией и Францией деградировали из-за того, что президент Эммануэль Макрон пошел на поводу у Евросоюза и вопреки мнению своих граждан ввел санкции. Об этом заявил РИА «Новости» основатель ассоциации «Граждане в желтых жилетах» Тьерри-Поль Валет.

Он напомнил о давней истории взаимоотношений двух стран. По его мнению, несмотря на конфликты, в целом они складывались хорошо, однако с введением санкций деградировали. По приказу Евросоюза Эммануэль Макрон поставил себя в оппозицию президенту России Владимиру Путину, но не учел интересов рядовых французов.

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«Санкции против России повлияли на экономику Франции и французский народ, который ни о чем подобном не просил», — сказал он.

Тьерри-Поль Валет заявил, что ограничения повлияли на многие сферы, в том числе поставку нефти и газа. В будущем, возможно, Франции придется закупать сырье в США и других странах вместо России, а это намного дороже. Санкции, по его мнению, поставили страну в трудное положение.

Эммануэль Макрон нанес визит в Китай, цель которого — убедить председателя КНР Си Цзиньпина отказаться от поддержки России. Однако издание Politico признало, что ему не удалось этого сделать.