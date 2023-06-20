Мир 20 июня 2023, 11:06 Макрона обвинили в токсичной маскулинности из-за выпитой залпом бутылки пива Guardian: Макрона обвинили в безответственности из-за выпитой за 17 секунд бутылки пива РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон подвергся критике после того, как выпил залпом бутылку пива. Негативные комментарии о французском лидере собрала британская газета The Guardian.

Макрон выпил бутылку пива за 17 секунд в раздевалке после того, как «Тулуза» победила в чемпионате Франции по регби. Спортсмены приветствовали поступок главы государства одобрительными возгласами.

Однако в Сети президента Франции обвинили в неподобающем поведении и безответственности. Например, депутат парламента от партии зеленых и экоактивистка Сандрин Руссо раскритиковала Макрона на своей странице в Twitter.

«Токсичная маскулинность в политическом руководстве в одном образе», — написала она.

Бернар Бассет из благотворительной ассоциации Addictions France отметил в эфире французского телеканала BFMTV, что президент несет ответственность перед аудиторией, поэтому должен подавать пример здорового поведения. По словам Бассета, в этом случае Макрон «связал спорт, вечеринки и употребление алкоголя в контексте сильного давления со стороны сверстников, когда все пьют слишком много».

О поведении французского лидера также высказался врач и специалист по зависимостям Уильям Ловенштейн. Он назвал поступок главы государства неуместным.

«Вы могли бы это сделать, но не перед камерами», — подчеркнул врач в эфире BFMTV.

Ранее глава комитета палаты представителей по делам вооруженных сил конгресса США Майк Роджерс назвал позорным поведение Макрона на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Роджерс заявил, что президент Франции преклонил колено перед китайским лидером.