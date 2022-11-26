Мир 26 ноября 2022, 21:13 Макрона обвинили в превращении Франции в страну третьего мира из-за помощи Украине Пользователям Twitter не понравились слова Макрона о солидарности с Украиной РИА «Новости»

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Лидер страны должен заботиться о своих гражданах, а не игнорировать их страдания из-за собственных действий, прикрываясь словами о солидарности. Так пользователи Twitter отреагировали на пост президента Франции Эммануэля Макрона, который в очередной раз заявил о поддержке Украины. Об этом сообщило РИА «Новости».

Комментаторы отметили, что президент Франции никак не учитывает мнение жителей своей страны, которые заплатили слишком высокую цену за поддержку киевского режима.

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«Наше государство сильно ослабло и фактически стало европейской страной третьего мира», — подчеркнул один из пользователей.

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С этим мнением согласился еще один комментатор, призвав не забывать об актуальных приоритетах нации.

«Приоритет нашей нации превыше всего. Ваша роль как президента состоит в том, чтобы в первую очередь иметь дело с французами, которые избрали вас для этого, а не с Зеленским», — написал он.

Макрону, также как и президенту Украины, заявили в Сети, плевать на страдания собственных людей.

«Актер хочет быть звездой, игнорируя страдания своего народа. Когда вы уже позаботитесь о французах?» — задались вопросом пользователи.

В качестве выхода из ситуации комментаторы предложили Макрону поменьше писать постов в Twitter, а потратить время на то, чтобы добиться от Зеленского согласия на переговоры с Россией.