Мир 07 апреля 2023, 10:36 Макрона обвинили в исчезновении демократии во Франции Лидер «желтых жилетов Валет: из-за президента Макрона во Франции больше нет демократии france yellow vests

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Демократии становится все меньше во Франции в то время, как страной управляет Эммануэль Макрон. Такое заявление сделал основатель политического ядра движения «желтых жилетов» — ассоциации «Граждане в желтых жилетах» Тьерри-Поль Валет в интервью РИА «Новости».

«Демократии (во Франции — прим. ред.) по-настоящему больше не существует.<…> Демократия — это различные свободы, а сейчас все эти свободы подорваны», — сказал он.

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По его словам, сейчас даже подорвано право протестовать. Французам стали внушать, что устраивать акции нельзя, если они не согласованы. Однако судебный профсоюз уже разъяснил, что это неправда. Манифестации законны, даже если власти их не согласовали.

Валет добавил, что свобода собраний и свобода выражения оказались подорваны множеством произвольных арестов. По его мнению, демократии во Франции практически уже не существует.

«С Эммануэлем Макроном демократии становится все меньше и меньше», — подчеркнул собеседник агентства.

Также в интервью он обвинил Макрона в ухудшении отношений между Францией и Россией. В частности, на это повлияли введенные антироссийские санкции.