Мир 28 февраля 2024, 01:19 Макрона назвали психопатом из-за его слов об отправке войск на Украину Политик Филиппо: слова Макрона об Украине являются объявлением войны РФ РИА «Новости»

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Во Франции назвали безумием заявление президента страны Эммануэля Макрона о возможной отправке военных на Украину. Об этом написал в социальной сети Х лидер французской националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Политик призвал соотечественников пока не поздно добиваться выхода из НАТО.

«Избавьтесь от Макрона-психопата и выйдите из НАТО, быстро!» — написал Филиппо.

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Политик предположил, что таким образом Макрон втягивает Францию в прямое столкновение с Россией и пытается добиться отмены президентских выборов, которые станут для него катастрофой.

Накануне в Париже прошла конференция лидеров стран Евросоюза. Участники встречи обсуждали помощь Украины. По ее итогам Макрон заявил о возможной отправке европейских войск в зону конфликта, хотя и признался, что по этому вопросу пока «нет консенсуса». Немецкий министр обороны Борис Писториус выразился яснее, сообщив, что идею Макрона не поддержал ни один участник конференции.

В течение дня слова Макрона бросились опровергать большинство европейских лидеров. Власти Германии, Великобритании, Польши, Финляндии, Швеции и Чехии заявили, что не собираются отправлять военных на Украину.

К вечеру министр обороны Франции Себастьян Лекорню решил спасти шефа, пояснив, что Франция не собирается отправлять военных для участия в боевых действиях на Украине, а лишь для помощи в разминировании территории и подготовке бойцов ВСУ.