17 декабря 2022, 21:11
Макрона назвали «катастрофой для Франции»
Пользователи Twitter раскритиковали Макрона за его поддержку антироссийских санкций
Пользователи Twitter обрушились на президента Франции Эммануэля Макрона с критикой после его поста в поддержку нового пакета антироссийских санкций. Французы осудили своего главу на «неумные» решения и назвали его худшей катастрофой, постигшей страну в XXI веке.
Пользователи справедливо отметили, что санкции оборачиваются против них самих и посетовали, что Макрон не учится на своих ошибках.
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«Обычно умные люди учатся на своих ошибках и умеют вовремя остановиться. Но так делают только умные», — отметил один из юзеров.
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«Этот девятый пакет санкций, как обычно, обернется против нас. Вы — худшая катастрофа, с которой Франция столкнулась в XXI веке», — заявил другой пользователь.
«Совокупность опрометчивых решений, которые обернутся против европейцев. Брюссельская камарилья разрушает Европу», — подчеркнул третий автор.
Макрон все чаще подвергается осуждению со стороны своих избирателей. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали своего президента за его слова о «трусливых действиях» России на Украине. Французы назвали Макрона марионеткой США, который смел только на словах.
Эммануэль Макрон
Франция
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