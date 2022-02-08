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    08 февраля 2022, 17:59

    Макрон заверил Зеленского, что Путин не будет начинать эскалацию на Украине

    Макрон заявил, что Путин не заинтересован в эскалации конфликта на Украине

    Анастасия Ектова

    Россия не будет предпринимать никаких шагов для эскалации конфликта на Украине. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон заверил Зеленского, что Путин не будет начинать эскалацию на Украине

    Президент РФ Владимир Путин 7 февраля провел пятичасовые переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. На следующий день глава Франции приехал в Киев, где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Во время совместной пресс-конференции французский лидер заверил президента Украины, что Россия не заинтересована в эскалации конфликта на Украине.

    «Мы обменялись вчера с президентом Путиным мнениями по вопросам безопасности и военным вопросам. Он мне сказал, что не будет инициировать эскалацию», — процитировало РИА «Новости» слова Макрона.

    По итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном президент РФ Владимир Путин ночью 8 февраля выступил на пресс-конференции. Лидер РФ прокомментировал ситуацию вокруг Украины и все слухи, которые ходят вокруг якобы планируемого нападения российских военных на украинских партнеров.