Макрон заверил Зеленского, что осуждает вхождение в состав России новых регионов | 360°

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Макрон заверил Зеленского, что осуждает вхождение в состав России новых регионов

AFP: Макрон в разговоре с Зеленским заявил, что осуждает вхождение в Россию новых регионов

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Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы он заявил, что осуждает вхождение в состав России четырех новых регионов, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

Макрон «подтвердил свое твердое осуждение незаконного присоединения Россией четырех украинских регионов», написал ТАСС.

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Президент Франции также заверил Зеленского, что вместе с партнерами по Евросоюзу будет работать над новыми санкциями против России.

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В Елисейском дворце указали на то, что Франция остается приверженной помощи украинской стороне «в восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности».

Накануне стало известно, что французские власти решили передать Украине часть гаубиц, которые предназначались Дании. Речь идет о самоходных артиллерийских установках CAESAR.

Владимир Зеленский

Эммануэль Макрон

Украина

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