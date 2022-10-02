Макрон заверил Зеленского, что осуждает вхождение в состав России новых регионов | 360°

Мир 02 октября 2022, 18:39 Поделиться Telegram

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Viber Макрон заверил Зеленского, что осуждает вхождение в состав России новых регионов AFP: Макрон в разговоре с Зеленским заявил, что осуждает вхождение в Россию новых регионов РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы он заявил, что осуждает вхождение в состав России четырех новых регионов, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

Макрон «подтвердил свое твердое осуждение незаконного присоединения Россией четырех украинских регионов», написал ТАСС.

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Президент Франции также заверил Зеленского, что вместе с партнерами по Евросоюзу будет работать над новыми санкциями против России.

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В Елисейском дворце указали на то, что Франция остается приверженной помощи украинской стороне «в восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности».

Накануне стало известно, что французские власти решили передать Украине часть гаубиц, которые предназначались Дании. Речь идет о самоходных артиллерийских установках CAESAR.

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