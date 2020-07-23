Макрон зарядил мячом в лицо подростку, с которым поиграл в футбол. Видео

Эммануэль Макрон в четверг встретился с молодыми людьми в замке Шамбор. Французский президент воспользовался возможностью поиграть в футбол с несколькими из них, но во время игры случился не самый приятный момент. Политик случайно попал мячом прямо в лицо одному из парней.

Как сообщила радиостанция Europe 1, в Шамбор французский лидер приехал для участия в программе «Летние районы 2020». Она рассчитана на молодежь, у которой нет возможности где-нибудь отдохнуть.

Как известно, Макрон — большой любитель футбола. Поэтому он не мог не поучаствовать в досуге ребят и не сыграть с ними. Президент вышел на поле и в какой-то момент попал мячом по лицу одному из них. Этот момент засняли на видео.

На этом игра не остановилась, и президент сделал попытку попасть в ворота, но вратарь поймал мяч. После этого политик занял место в центре поля. Задетый им парень тоже продолжил игру как ни в чем не бывало.

Однако пользователи Сети раскритиковали французского президента.

«Даже не бросил взгляд и не извинился перед ребенком. Он еще раз показал, что у него нет сочувствия к людям», — заявил один из комментаторов.

«Класс, мой президент», — с иронией заметил другой.

Еще один юзер пошутил насчет недавнего участия Макрона во встрече с лидерами ЕС. Они согласовали план по восстановлению европейской экономики после пандемии.

«Должно быть, хорошо выпустить пар после европейского марафона», — написал он.