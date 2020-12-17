Президент Франции Эммануэль Макрон заразился коронавирусом. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Тест французского лидера на COVID-19 оказался положительным 17 декабря, уточнил Telegram-канал RT. Макрон проведет неделю на самоизоляции. Работать и выполнять свои обязанности на посту глава Франции будет в дистанционном режиме.

«В соответствии с действующими санитарными правилами, применимыми ко всем, президент республики будет изолирован на семь дней», — подчеркнули в Елисейском дворце.

Коронавирусную инфекцию Макрону диагностировали при помощи теста RTPCR, уточнило РИА «Новости». Его проводят при появлении первых симптомов.

В начале декабря из-за последствий коронавируса скончался бывший французский президент Валери Жискар д’Эстен, возглавлявший республику с 1974 по 1981 годы. Он умер в возрасте 94 лет.

Во Франции с начала эпидемии выявили свыше 2,4 миллиона заразившихся коронавирусом. Поправились 180 тысяч человек, болеют более 2,1 миллиона. Число смертельных случаев превысило 59 тысячи.