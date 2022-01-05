Макрон заявил о желании снова участвовать в президентских выборах

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах баллотироваться на второй срок. Выборы следующего лидера страны состояться в апреле 2022 года.

По словам Макрона, сейчас первостепенной задачей является борьба с пандемией коронавируса. В связи с этим французский лидер официально еще не выдвигал свою кандидатуру на предстоящие президентские выборы.

«Нет никакого ложного ожидания. Я хочу. Как только будут санитарные условия, которые это позволят, я проясню этот вопрос для себя лично по отношению к политическому уравнению и сообщу», — сказал Макрон в интервью изданию Le Parisien.

Он добавил, что среди кандидатов есть женщины, что обеспечивает равноправие женщин и мужчин в стране.

За пост президента Франции осенью будут бороться мэр Парижа Анн Идальго, а также лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, глава партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон и коммунист Фабьен Руссель. Первый тур выборов намечен на 10 апреля, напомнила «Газета.ru». Второй тур должен пройти 24 апреля 2022 года.