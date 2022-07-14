Макрон заявил о желании остановить конфликт на Украине без вмешательства в него

Французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что его страна хочет остановить конфликт на Украине, не вмешиваясь в него. Заявление прозвучало в эфире телеканалов TF1 и France 2.

Макрон подчеркнул, что хочет остановить боевые действия, не ввязываясь в них.

«Мы не хотим новую мировую войну», — пояснил он.

По его мнению, нужно быть готовым к тому, что конфликт затянется и «лето и начало осени будут тяжелыми».

По мнению французского лидера, следует и дальше помогать Украине и вводить санкции против России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сейчас «западные страны под руководством Вашингтона не разрешают украинцам ни думать, ни говорить о мире, ни обсуждать мир». Представитель Кремля заявил об этом, отвечая на вопрос о том, почему Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц почти перестали звонить президенту России Владимиру Путину. Песков констатировал, что Запад сделал ставку на силовое разрешение конфликта.