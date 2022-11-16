Мир 16 ноября 2022, 14:04 Макрон заявил о невозможности оперативно определить источник запуска ракет по Польше Президент Макрон заявил о невозможности установить источник запуска ракет по Польше РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент невозможно установить принадлежность той или иной стране ракет, упавших 15 ноября на территорию Польши. Его слова процитировал ТАСС.

По его словам, пока не представляется возможным назначить виновного в произошедшем.

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Ранее подобное заявление сделали представители правительства этой страны. Власти Франции призвали не делать скоропалительных заявлений относительно страны, запустившей эти ракеты. По их словам, поспешные выводы могут накалить и без того напряженную ситуацию в мире.

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О попадании боеприпасов на территорию Польши стало известно вечером 15 ноября. К месту их падения прибыли представители местной армии и сотрудники прокуратуры.

Обломки снарядов были обнаружены в регионе, граничащем с Украиной. Однако по предварительной информации на них не было каких-либо опознавательных маркировок, с помощью которых можно было бы установить запустившую их страну.