Макрон заявил о нейтрализации главаря «Исламского государства в Великой Сахаре»*
Французским войскам удалось нейтрализовать главаря террористической группировки «Исламское государство в Великой Сахаре»*. Спецоперацию «Бархан» в одном из африканских регионов Франция начала в 2014 году.
Президент Эммануэль Макрон в Twitter назвал действия французских военных крупным успехом борьбе с террористическими группами в Сахеле.
«Аднан Абу Валид аль-Сахрауи, лидер террористической группировки „Исламское государство в Великой Сахаре“*, был нейтрализован французскими войсками», — написал он.
Макрон добавил, что Франция помнит обо всех героях, погибших за страну в Сахеле в ходе операций «Сервал» и «Бархан», и получивших ранения.
«Их жертва не напрасна. Вместе с нашими африканскими, европейскими и американскими партнерами мы продолжим эту борьбу», — подчеркнул французский лидер.
Регион Сахель в Африке является одним из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала на его территории антитеррористическую операцию «Бархан». Миссию поддерживает региональная структура «Сахельская пятерка» (G5).
*«Исламское государство» / ИГ — запрещенная в России террористическая организация.