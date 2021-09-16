Макрон заявил о нейтрализации главаря «Исламского государства в Великой Сахаре»*

Французским войскам удалось нейтрализовать главаря террористической группировки «Исламское государство в Великой Сахаре»*. Спецоперацию «Бархан» в одном из африканских регионов Франция начала в 2014 году.

Президент Эммануэль Макрон в Twitter назвал действия французских военных крупным успехом борьбе с террористическими группами в Сахеле.

«Аднан Абу Валид аль-Сахрауи, лидер террористической группировки „Исламское государство в Великой Сахаре“*, был нейтрализован французскими войсками», — написал он.

Макрон добавил, что Франция помнит обо всех героях, погибших за страну в Сахеле в ходе операций «Сервал» и «Бархан», и получивших ранения.

«Их жертва не напрасна. Вместе с нашими африканскими, европейскими и американскими партнерами мы продолжим эту борьбу», — подчеркнул французский лидер.

Регион Сахель в Африке является одним из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала на его территории антитеррористическую операцию «Бархан». Миссию поддерживает региональная структура «Сахельская пятерка» (G5).

*«Исламское государство» / ИГ — запрещенная в России террористическая организация.