Подготовка соглашения по безопасности Запорожской АЭС завершается, заявил Макрон | 360°

Мир 23 сентября 2022, 01:59 Поделиться Telegram

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Viber Подготовка соглашения по безопасности Запорожской АЭС завершается, заявил Макрон Президент Франции Макрон: завершается подготовка соглашения по безопасности ЗАЭС РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подготовка соглашения, которое обеспечит безопасность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) находится на финальной стадии. Об этом он сообщил в интервью CNN.

«И мы, я надеюсь, финализируем очень важное соглашение об обеспечении безопасности этой атомной станции и продвижении к демилитаризации, чтобы по меньшей мере быть уверенными, что в этом районе больше нет вооружений», — отметил французский лидер.

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Украинские националисты регулярно обстреливают территорию атомного объекта. Руководство ВСУ не останавливает тот факт, что это может привести к техногенной катастрофе. Авария будет угрожать не только самой Украине, но и всей Европе. Киев так и не сделал выводы после трагедии на Чернобыльской АЭС.

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До этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об ухудшении ситуации на ЗАЭС. По его словам, после недолгого затишья снова начались обстрелы. Он призвал Россию и Украину обеспечить безопасность ядерного объекта.

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