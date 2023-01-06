Мир 06 января 2023, 08:24 Макрон заявил, что устал от людей, зарабатывающих сверхприбыль на энергокризисе Макрон призвал поставщиков энергии пересмотреть контракты с малым бизнесом во Франции РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал поставщиков электроэнергии в стране пересмотреть условия контрактов с предпринимателями. По его мнению, соглашения в период резкого роста цен на газ могли заключить на невыгодных условиях. Такое заявление французский лидер сделал в Елисейском дворце, выступая перед пекарями и кондитерами, сообщил ТАСС.

«Есть те, кто согласовал свои контракты по цене выше согласованного Комиссией по оплате энергии уровня в 280 евро за Мегаватт-час. Сегодня есть случаи, когда речь идет о 500-600 евро», — отметил Макрон.

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Президент Франции потребовал связаться с каждым коммерсантом и провести переговоры по контрактам с завышенной стоимостью электричества.

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«Я, как и вы, устал от того, что у нас есть люди, которые, основываясь на кризисе, получают чрезмерную прибыль», — признался он.

Макрон подчеркнул, что около 70% предприятий в стране пересмотрели свои соглашения в последние недели. Он напомнил, что с 1 февраля цены вырастут до 15%, но увеличение стоимости не должно превышать рамки разумного.

В начале января стало известно, что сотни французских предприятий закрылись из-за роста цен на электроэнергию.