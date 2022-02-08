Макрон заявил, что Путин на встрече шутил меньше обычного

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на встрече с Владимиром Путиным ощущал напряжение. Он отметил, что российский президент шутил меньше, чем обычно.

«Он (Владимир Путин — прим. ред.) вчера иронизировал меньше обычного, напряжение было ощутимым», — процитировал слова Макрона телеканал BFM TV.

Переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона прошли в Москве 7 февраля. Беседа лидеров двух стран продлилась больше пяти часов. После встречи Макрон отправился на Украину, чтобы поговорить с ее лидером Владимиром Зеленским.

Иностранные СМИ писали, что в ходе разговора Путин и Макрон пришли к сделке относительно ситуации с Украиной. По сведениям источников, Путин согласился обсуждать развертывание Россией вооруженных сил и вывести из Белоруссии до 30 тысяч военных, а Макрон признал тот факт, что для стабилизации ситуации нужны конкретные гарантии безопасности.