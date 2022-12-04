Мир 04 декабря 2022, 00:09 Макрон заявил, что поговорит с Зеленским перед беседой с Путиным Президент Франции Макрон заявил, что поговорит с Зеленским перед беседой с Путиным РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на вопрос, когда состоятся переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По словам резидента Елисейского дворца, сначала он намерен поговорить с Владимиром Зеленским. Его процитировало издание Parisien.

Макрон напомнил о своей встрече с президентом США Джо Байденом, которая на днях состоялась в Вашингтоне. Также французский лидер планирует 4 декабря обсудить ситуацию на Украине с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

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«И, конечно же, как я всегда делал, сначала я должен поговорить с президентом Зеленским», — сказал Макрон.

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До этого он говорил, что намерен обсудить с Путиным ситуацию в атомной энергетике на Украине. В Кремле заявили — точной даты телефонных переговоров пока нет, сообщило РИА «Новости».

Ранее в Минобороны США высказались о возможности диалога между Россией и Украиной. По словам представителя Пентагона Джона Кирби, Зеленский пока не демонстрирует готовности к переговорам.