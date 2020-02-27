Макрон заявил, что грядет эпидемия коронавируса

Французский лидер посетил в Париже больницу, где умер один из заразившихся коронавирусом нового типа, сообщила «Газета.ru».

«Грядет эпидемия… Наш долг — противостоять ей», — заявил Макрон после визита в госпиталь.

По последним данным, 82 548 человек в мире заразились коронавирусом. Число выздоровевших достигло 33 212 человек, умерших — 2 810. Во Франции зафиксировали 18 случаев коронавируса.