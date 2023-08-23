Мир 23 августа 2023, 23:58 Макрон заявил, что Франция не может допустить победу России в украинском конфликте Президент Франции Макрон заявил о нежелании допускать поражение Украины РИА «Новости»

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Франция не хочет, чтобы Украина потерпела поражение в конфликте с Россией. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон в интервью журналу Le Point.

«Можем ли мы допустить поражение Украины и победу России? Ответ: нет, не можем», — подчеркнул он.

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Макрон выразил мнение о том, что Россия «спровоцировала возврат к территориальным конфликтам». Поэтому Франция должна защищать международное право, суверенитет народов и границы.

«Мы должны держаться на протяжении длительного времени», — добавил президент республики.

Накануне Верховная рада приняли постановление, согласно которому исключила любые уступки территорий российской стороне ради прекращения конфликта. При этом, как сообщила The New York Times, американские аналитики призвали командование ВСУ «забыть об Артемовске» и сконцентрировать все силы на «взятие» Мелитополя, назвав город главным приоритетом киевского режима.

Британский аналитик Роберт Кларк назвал бесполезной помощь Запада, если на Украине не будет мужчины, которые выразят готовность отправиться на фронт.