Макрон заявил, что его второй срок будет неспокойным, но войдет в историю

После подсчета 71% голосов на выборах президента Франции действующий глава государства Эммануэль Макрон набирает 53,91%. Его соперница, руководитель крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, получает 46,09%. Об этом сообщили в МВД страны.

Сам Макрон во время выступления перед сторонниками заявил, что его второй срок не будет спокойным для страны, однако станет по-настоящему историческим.

«Предстоящие годы не будут спокойными, но они войдут в историю, и вместе мы сможем вписать их в историю для будущих поколений», — сказал он.

Второй тур выборов главы французского государства прошел 24 апреля. Президента Франции избирают сроком на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Первый тур выборов прошел 10 апреля. Тогда по результатам во второй тур вышли Макрон и Ле Пен.

Ранее стало известно, что в стране уже начались первые протесты несогласных с предварительными результатами выборов. На улицу вышли, в частности, жители города Ренн. Не обошлось без стычек с полицией.