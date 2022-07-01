Макрон захотел «образумить спятившего» Байдена — СМИ
NYР: Макрон попытался образумить Байдена в его желании ограничить импорт нефти из России
Президент Франции Эммануэль Макрон попытался «образумить» Джо Байдена, который намерен ограничить импорт нефти из России,. Об этом написал американский обозреватель Стивен Хейворд для газеты NewYork Post. Он также назвал завершившийся в Мадриде саммит G7 худшим с 1979 года, когда в Белом доме пребывал Джимми Картер.
По мнению журналиста, оба саммита с разницей в 43 года объединяет присутствие на них «спятившего американского президента». Байден поддержал идею ввести «ограничения» цен на российскую нефть и призвал Саудовскую Аравию увеличить добычу ресурса. По мнению обозревателя, Байден поставил цель повторить все ошибки Картера.
Попытки президента Франции Эммануэля Макрона «образумить» Джо Байдена в вопросе ограничения поставок нефти из России не увенчались успехом. Французский лидер сообщил американскому коллеге, что все крупные производители Персидского залива, в том числе и Саудовская Аравия, уже близки к максимальной мощности и не смогут помочь США. Автор материала отметил, что Байдена от «прилюдного конфуза» спас помощник по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Саудиты всегда определяли свою нефтяную политику с учетом собственных интересов Саудовской Аравии и будут делать это снова и снова, хотя они могут наслаждаться зрелищем очередного глупого американского президента, кланяющегося и раболепствующего перед ними. Они могут даже тосковать по старым добрым временам Джимми Картера, поскольку иногда кажется, что проект Байдена состоит в том, чтобы заставить Картера выглядеть хорошо в сравнении», — подытожил Хейворд.