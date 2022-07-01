Президент Франции Эммануэль Макрон попытался «образумить» Джо Байдена, который намерен ограничить импорт нефти из России,. Об этом написал американский обозреватель Стивен Хейворд для газеты NewYork Post. Он также назвал завершившийся в Мадриде саммит G7 худшим с 1979 года, когда в Белом доме пребывал Джимми Картер.

По мнению журналиста, оба саммита с разницей в 43 года объединяет присутствие на них «спятившего американского президента». Байден поддержал идею ввести «ограничения» цен на российскую нефть и призвал Саудовскую Аравию увеличить добычу ресурса. По мнению обозревателя, Байден поставил цель повторить все ошибки Картера.

Попытки президента Франции Эммануэля Макрона «образумить» Джо Байдена в вопросе ограничения поставок нефти из России не увенчались успехом. Французский лидер сообщил американскому коллеге, что все крупные производители Персидского залива, в том числе и Саудовская Аравия, уже близки к максимальной мощности и не смогут помочь США. Автор материала отметил, что Байдена от «прилюдного конфуза» спас помощник по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Саудиты всегда определяли свою нефтяную политику с учетом собственных интересов Саудовской Аравии и будут делать это снова и снова, хотя они могут наслаждаться зрелищем очередного глупого американского президента, кланяющегося и раболепствующего перед ними. Они могут даже тосковать по старым добрым временам Джимми Картера, поскольку иногда кажется, что проект Байдена состоит в том, чтобы заставить Картера выглядеть хорошо в сравнении», — подытожил Хейворд.