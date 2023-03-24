Мир 24 марта 2023, 12:30 Макрон вызвал ярость французов из-за снятых часов в прямом эфире Президент Макрон вызвал ярость французов из-за снятых часов в прямом эфире РИА «Новости»

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Французский президент Эммануэль Макрон оказался в центре скандала из-за интервью о пенсионной реформе. Дело в том, что во время прямого эфира на телевидении он убрал под стол руку и снял с нее часы. Об этом сообщило издание L’Independant.

Многие сочли, что так он захотел убрать из кадра предмет роскоши. Часы могли быть неуместны во время беседы о получающих небольшую зарплату людях и о протестах недовольных профсоюзов.

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«Говоря о „минимальщиках“, которые „никогда имели такой большой покупательной способности“, он осторожно убирает свои красивые роскошные часы под стол. Этот человек — шутка!» — высказалась депутат партии LFI от Валь-де-Марн Клеманс Гетте.

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что люди не забудут этот неловкий момент. Он высказал мнение, что Эммануэлю Макрону гарантирован эффект Стрейзанд.

Представители аппарата французского президента предположили, что причиной такого поведения главы государства могла оказаться техническая необходимость. Макрон во время интервью сильно жестикулировал, часы ударялись об стол и создавали звуковые помехи.