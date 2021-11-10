Макрон высказался об отношении Франции к ядерным реакторам

Строительство ядерных реакторов вновь начнется во Франции после продолжительного перерыва. Такой информацией поделился французский президент Эммануэль Макрон. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы намерены, впервые за десятилетия, возобновить строительство ядерных реакторов в нашей стране», — отметил политик в своем обращении к нации.

Он подчеркнул, что Франция должна сохранять энергетическую независимость. Для этого необходимо экономить энергию, а также вкладываться в углеродную энергетику. По его словам, в развитии также нуждается сфера возобновляемых источников энергии, передал RT.