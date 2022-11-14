Мир 14 ноября 2022, 04:56 Макрон выразил соболезнования в связи с терактом в Стамбуле Президент Франции Макрон выразил соболезнования в связи с терактом в Стамбуле РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон высказал слова поддержки в связи с гибелью людей при теракте в Стамбуле. Он опубликовал пост об этом в Twitter.

«В этот символический для нашей нации день, когда мы вспоминаем жертв терактов 13 ноября 2015 года во Франции, турецкий народ поражен атакой в Стамбуле. Мы разделяем боль турецкого народа и поддерживаем его в борьбе против терроризма», — написал французский лидер.

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Также свои соболезнования выразила премьер-министр страны Элизабет Борн. Она подчеркнула, что в вопросе борьбы с терроризмом Франция находится вместе с Турцией.

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«Мы разделяем шок и боль турецкого народа», — заявила Борн.

Днем 13 ноября на пешеходной туристической улице Истикляль прогремел мощный взрыв. Турецкие власти сообщили, что взрывное устройство привела в действие женщина. Из-за теракта пострадали более 80 человек. Как уточнил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, в реанимации сейчас находятся пять пострадавших. Медики уже помогли и отпустили домой 39 человек.