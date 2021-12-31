Макрон выразил надежду на окончание пандемии COVID-19 в 2022 году

Надежду на окончание пандемии коронавируса выразил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая с новогодним обращением к соотечественникам.

По словам французского лидера, слова которого процитировало ТАСС, он с оптимизмом смотрит в будущее, несмотря на то, что стране в ближайшее время предстоят «трудные недели» из-за пятой воны коронавируса.

«2022 год станет, возможно, годом завершения пандемии. Я хочу верить в это вместе с вами», — сказал Макрон.

Он также призвал 5 миллионов сограждан, не прошедших вакцинацию, поскорее сделать прививку от коронавируса. Для большинства населения Франции вакцинация является добровольной, но Макрон подчеркнул, что прохождение прививок — это проявление гражданской ответственности каждого.

«Обязанности должны иметь приоритет над правами», — сказал президент.

В настоящее время в стране проходит кампания по ревакцинации населения. Вакцинацию прошли около 53 миллионов французов, всего население страны составляет 67 миллионов человек. Бустерную прививку сделали около 24,1 миллиона человек.