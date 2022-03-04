Макрон захотел стать президентом Франции второй раз подряд

Эммануэль Макрон официально заявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента. Об этом он сообщил в открытом письме к французам. Выборы пройдут во Франции уже в апреле.

«Я прошу вашего доверия для нового мандата в качестве президента Республики», — сказано в письме Макрона к французам, фрагмент которого процитировало РИА «Новости».

Макрон в письме объяснил, что является кандидатом, чтобы выработать вместе с жителями страны «перед лицом вызовов века особый французский и европейский ответ».

Также свою кандидатуру на пост французского лидера выдвинула Марин Ле Пен. В случае своего избрания она пообещала вывести страну из НАТО. По мнению Ле Пен, Франция должна свободно защищать свои интересы и отказаться от воинствующей политики альянса.

Первый тур президентских выборов во Франции намечен на 10 апреля, второй тур, как предполагается, пройдет через две недели — 24 апреля.

Кандидатам необходимо до 4 марта предоставить в Конституционный совет Франции подписи избранных должностных лиц в свою поддержку. Их должно быть не меньше 500. Окончательный список кандидатов на выборах Конституционный совет установит в понедельник, 7 марта.