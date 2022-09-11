Макрон в разговоре с Путиным высказался за прекращение спецоперации на Украине | 360°

Мир 11 сентября 2022, 21:26 Поделиться Telegram

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Viber Макрон в разговоре с Путиным высказался за прекращение спецоперации на Украине Президент Франции Макрон в разговоре с Путиным высказался за прекращение СВО на Украине РИА «Новости»

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В телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным французский лидер Эммануэль Макрон высказался за прекращение спецоперации на Украине и начало переговоров по урегулированию конфликта. Об этом сообщил Елисейский дворец.

Также в телефонном разговоре главы двух стран обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Российский лидер обратил внимание своего французского коллеги на непрекращающиеся обстрелы станции со стороны ВСУ. Стороны договорились о «неполитизированном взаимодействии» в этой сфере.

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В заявлении Елисейского двора указано, что президент Франции в ходе переговоров потребовал вывести российские войска с территории атомной электростанции. Также Макрон отметил, что должны быть приняты «надлежащие меры по выполнению рекомендаций МАГАТЭ по обеспечению безопасности объекта».

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Президент России также подтвердил свою позицию по поводу вывоза украинского зерна — его нужно направлять в первую очередь в развивающиеся страны.

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