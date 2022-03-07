Макрон уверен, что ситуация на Украине не разрешится в ближайшее время

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с пессимистичным прогнозом по ситуации на Украине. Он выразил мнение, что обстановка в Донбассе не будет урегулирована в ближайшее время. По его словам, Россия сейчас потребовала от Украины очень жестких условий.

«Я не думаю, что в ближайшие дни и недели будет настоящее решение путем переговоров. Но я надеюсь на это. И мы делаем все, чтобы помочь этому. Оно зависит от двух сторон, но оно также зависит от ситуации на месте», — отметил французский лидер.

Макрон отдельно подчеркнул, что Франция не собирается вмешиваться в текущую ситуацию, сообщило РИА «Новости».

Французский президент затронул еще две темы, особенно актуальные на фоне обострения ситуации на Украине. Он не исключил, что против РФ будут вводиться новые санкции, а она будет отвечать на них аналогичными ограничениями. Макрон отметил, что если Россия прервет поставки газа, Европе придется столкнуться с большими проблемами уже следующей зимой.

Ранее Эммануэль Макрон подчеркивал, что нужно с уважением относиться к России и ее народу. По его словам, стороны когда-то все равно действительно окажутся за столом переговоров.