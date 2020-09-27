Макрон уверен, что Лукашенко должен уйти сам

Президент Франции Эмманюэль Макрон уверен, что Александр Лукашенко должен добровольно оставить пост главы Белоруссии. Он также выразил свое восхищение участниками протестных акций в Минске.

«Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти», — заявил Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Президент Франции признался, что поражается и восхищается мужеству белоруссов, которые уже которую неделю выходят на акции протеста. Особенно он отметил женщин — участниц оппозиционных мероприятий. Макрон добавил, что они заслуживают уважения.

Протесты в Белоруссии начались в августе сразу после обнародования первых результатов выборов президента страны. В первые дни акций случались столкновения с силовиками. Затем все стало проходить более мирно. По субботами в Минске традицинно проводят «Женский марш», в котором принимают участие женщины. Они идут по центральным улицах города с цветами, плакатами и флагами.