facebook_pixel
    27 сентября 2020, 07:42

    Макрон уверен, что Лукашенко должен уйти сам

    Ксения Басырова

    Президент Франции Эмманюэль Макрон уверен, что Александр Лукашенко должен добровольно оставить пост главы Белоруссии. Он также выразил свое восхищение участниками протестных акций в Минске.
    Макрон уверен, что Лукашенко должен уйти сам

    «Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти», — заявил Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche.

    Президент Франции признался, что поражается и восхищается мужеству белоруссов, которые уже которую неделю выходят на акции протеста. Особенно он отметил женщин — участниц оппозиционных мероприятий. Макрон добавил, что они заслуживают уважения.

    Протесты в Белоруссии начались в августе сразу после обнародования первых результатов выборов президента страны. В первые дни акций случались столкновения с силовиками. Затем все стало проходить более мирно. По субботами в Минске традицинно проводят «Женский марш», в котором принимают участие женщины. Они идут по центральным улицах города с цветами, плакатами и флагами.

    Новости SMI.FM