Макрон усомнился в функционировании НАТО

О планах США вывести войска из Сирийской Арабской Республики французский лидер узнал из сообщений в Twitter.

«Мы входим в НАТО. Но о намерении США вывести свои войска я узнал из твитов. И, насколько я понимаю, страна НАТО (Турция — прим.) решила атаковать того, кто был региональным партнером международной коалиции в борьбе против группировки „Исламское государство“*», — заявил Макрон.

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По его мнению, последние события в Сирии являются грубой ошибкой, которую НАТО совершило в регионе. Макрон посоветовал «ясно подходить к ситуации», отметило РИА ФАН.

«На мой взгляд, это заставляет задаться вопросом о функционировании НАТО», — добавил президент.

Ранее на саммите лидеры Франции, Германии и Великобритании осудили наступление на северо-востоке Сирии, а именно неоднократные провокации со стороны Турции. Главы государств ввели запрет на поставки оружия Турции.

*«Исламское государство» /ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории России.