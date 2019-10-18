  • Макрон усомнился в функционировании НАТО

    18 октября 2019, 22:10

    Алена Макаренко

    Президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за сирийских событий. Об этом сообщил Reuters.
    Макрон усомнился в функционировании НАТО

    О планах США вывести войска из Сирийской Арабской Республики французский лидер узнал из сообщений в Twitter.

    «Мы входим в НАТО. Но о намерении США вывести свои войска я узнал из твитов. И, насколько я понимаю, страна НАТО (Турция — прим.) решила атаковать того, кто был региональным партнером международной коалиции в борьбе против группировки „Исламское государство“*», — заявил Макрон.

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    По его мнению, последние события в Сирии являются грубой ошибкой, которую НАТО совершило в регионе. Макрон посоветовал «ясно подходить к ситуации», отметило РИА ФАН.

    «На мой взгляд, это заставляет задаться вопросом о функционировании НАТО», — добавил президент.

    Ранее на саммите лидеры Франции, Германии и Великобритании осудили наступление на северо-востоке Сирии, а именно неоднократные провокации со стороны Турции. Главы государств ввели запрет на поставки оружия Турции.

    *«Исламское государство» /ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории России.