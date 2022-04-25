Макрон укрепил лидерство после подсчета 96% голосов

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон во втором туре выборов главы государства набрал 57,24%. Об этом сообщили в МВД республики после подсчета 96% голосов избирателей.

Соперница Макрона, лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, на данный момент получает 42,76% голосов. Она уже признала свое поражение. но пообещала продолжать выполнять обязательства перед соотечественниками. В числе прочего, она намерена начать большую борьбу на выборах в парламент.

Первый тур выборов главы французского государства прошел 10 апреля. В нем участвовали 12 кандидатов. Для победы требовалось набрать более 50% голосов избирателей, однако никто не набрал и 30%. По результатам всенародного голосования во второй тур вышли Макрон и Ле Пен.

Участки для голосования во втором туре закрылись в 20:00 по московскому времени.

Ранее Эммануэль Макрон в ходе своего выступления перед французами заявил, что его второй срок не будет спокойным для страны, однако он станет по-настоящему историческим.