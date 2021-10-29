Макрон указал на отсутствие доказательств манипуляции Россией ценами на газ

Президент Франции Эммануэль Макрон не увидел доказательств каких-либо манипуляций со стороны России с ценами на энергоносители. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

Макрон заметил, что не обладает свидетельствами подобного поведения РФ и никого ни в чем не обвиняет.

«Речь идет о торговых отношениях. Они не должны использоваться с геополитическими целями», — подчеркнул президент Франции.

На вопрос о степени зависимости Евросоюза от «Газпрома» французский лидер прямо отвечать не стал. Вместо этого он заметил, что европейской энергетике необходимо развитие, чтобы получить альтернативу голубому топливу.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Россия не провоцировала газовый кризис в Европе, но не сделала все необходимое для его преодоления. Решение РФ увеличить поставки газа для европейских стран в американском ведомстве одобрили.

В пятницу стоимость газа на торгах опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров. Снижение на 14% зафиксировали впервые с 17 сентября.