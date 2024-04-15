Мир 15 апреля 2024, 16:04 Макрон сравнил подходы к участию России и Израиля в Олимпиаде Макрон заявил о «четком различии» между допуском РФ и Израиля на Олимпиаду Unsplash

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Ситуация с допуском российских и израильских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх различается, потому что страны участвуют в разных по своей сути конфликтах. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его процитировал канал BMFTV.

Французский лидер высказал мнение, что Израиль «не является нападающей стороной», несмотря на военную операцию и гибель мирного населения в секторе Газа в результате обстрелов.

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«Он (Израиль — прим. ред.) подвергся террористической атаке и отвечает на нее», — рассказал Макрон.

По этой причине израильских спортсменов допустили до Олимпиады и не заставляли их выступать под нейтральным флагом, подчеркнул он.

«Мы можем не соглашаться с Израилем по поводу способов реагирования и самозащиты, но мы не можем сказать, что Израиль является нападавшим, и поэтому различие очень четкое», — заключил президент Франции.

Ранее в Международном олимпийском комитете объяснили, почему российских спортсменов отстранили от соревнований. По данным организации, Россия нарушила олимпийское перемирие, так как специальная военная операция началась во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине — 2022.