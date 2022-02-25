Макрон сообщил о готовящихся санкциях Франции против России

Франция, кроме санкционного пакета ЕС, намерена ввести против России свои ограничительные меры. Такое заявление сделал французский президент Эммануэль Макрон.

В частности, они затронут россиян, но о них будет объявлено позднее, написало агентство Reuters. Как сказал президент Франции ранее, санкции затронут экономическую, военную и энергетическую сферы России.

Также Макрон заявил, что Франция окажет финансовую и военную помощь Украине. Пока речь идет о выделении 300 миллионов евро французскими властями.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении он подчеркнул, что ситуация требует решительных и незамедлительных действий. Российский лидер добавил, что народные республики Донбасса обратились к РФ за помощью. При этом он подчеркнул, что речи об оккупации украинских территорий не идет.