Макрон сообщил о готовящихся санкциях Франции против России
Французский президент Макрон сообщил об отдельных санкциях против России
Франция, кроме санкционного пакета ЕС, намерена ввести против России свои ограничительные меры. Такое заявление сделал французский президент Эммануэль Макрон.
В частности, они затронут россиян, но о них будет объявлено позднее, написало агентство Reuters. Как сказал президент Франции ранее, санкции затронут экономическую, военную и энергетическую сферы России.
Также Макрон заявил, что Франция окажет финансовую и военную помощь Украине. Пока речь идет о выделении 300 миллионов евро французскими властями.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении он подчеркнул, что ситуация требует решительных и незамедлительных действий. Российский лидер добавил, что народные республики Донбасса обратились к РФ за помощью. При этом он подчеркнул, что речи об оккупации украинских территорий не идет.