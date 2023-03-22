22 марта 2023, 15:21
Макрон сообщил, что не собирается баллотироваться на новый срок
Президент Франции Макрон сообщил, что по Конституции не имеет права баллотироваться вновь
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что не будет баллотироваться на новый срок, поскольку такой возможности не позволяет Конституция страны. Заявление прозвучало сегодня в эфире канала France 2.
«Я не ищу переизбрания на пост президента Франции: по Конституции я не имею на это права», — подчеркнул Макрон.
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Сейчас идет уже второй его президентский срок. Впервые Эммануэля Макрона избрали в 2017 году — тогда он стал самым молодым лидером в истории Франции (39 лет). В марте 2022 года Макрон объявил о том, что баллотируется на новый срок, и на апрельских выборах вновь одержал победу. Это были первые выборы за 20 лет, по итогам которых действующий президент оказался переизбран на второй срок.
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Во Франции лидера выбирают на пять лет, и он действительно не имеет права занимать пост более двух сроков подряд.
Эммануэль Макрон
Франция
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