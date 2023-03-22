Важное 22 марта 2023, 15:21 Макрон сообщил, что не собирается баллотироваться на новый срок Президент Франции Макрон сообщил, что по Конституции не имеет права баллотироваться вновь РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что не будет баллотироваться на новый срок, поскольку такой возможности не позволяет Конституция страны. Заявление прозвучало сегодня в эфире канала France 2.

«Я не ищу переизбрания на пост президента Франции: по Конституции я не имею на это права», — подчеркнул Макрон.

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Сейчас идет уже второй его президентский срок. Впервые Эммануэля Макрона избрали в 2017 году — тогда он стал самым молодым лидером в истории Франции (39 лет). В марте 2022 года Макрон объявил о том, что баллотируется на новый срок, и на апрельских выборах вновь одержал победу. Это были первые выборы за 20 лет, по итогам которых действующий президент оказался переизбран на второй срок.

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Во Франции лидера выбирают на пять лет, и он действительно не имеет права занимать пост более двух сроков подряд.