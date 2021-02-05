Франция заявила о своей солидарности позиции Германии по проекту газопровода «Северный поток — 2». В Париже указали на необходимость укрепления энергетического суверенитета Европы.

Французский лидер Эммануэль Макрон обозначил свою точку зрения на онлайн-заседании совместного франко-немецкого совета по обороне и безопасности. Участие в нем также приняла канцлер Германии Ангела Меркель, сообщило РИА «Новости».

«Я разделяю то, что сказала госпожа канцлер», — заявил Макрон. Он заметил, что приоритетным направлением для его страны в Европе является обеспечение энергетического перехода в соответствии с обязательствами по сокращению выбросов углекислого газа.

«В этих рамках газ являются частью энергии этого перехода», — уточнил президент Франции, подчеркнув необходимость укрепления энергетического суверенитета Европы. По этой теме Париж действует в «тесной координации» с Берлином.

«Решение было принято. И я полностью солидарен. Наше стремление в том, чтобы ответить на проблему экологического перехода и укрепить европейский энергетический суверенитет», — подчеркнул Макрон, призвав работать над повесткой.

Канцлер Германии Ангела Меркель заметила, что решение по «Северному потоку — 2» будет найдено.