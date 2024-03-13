13 марта 2024, 09:26
Макрон, Шольц и Туск обсудят украинский вопрос в Берлине
Politico: Макрон приедет в Берлин на встречу с Шольцем и Туском по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон 15 марта отправится в Берлин для встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Также к ним присоединится польский премьер Дональд Туск, сообщила Politico. Предметом переговоров станет Украина.
По информации издания, в администрацию канцлера Макрон должен прибыть около 12:00 (14:00 по московскому времени). Сначала встреча Шольца с президентом Франции пройдет в двустороннем формате, затем состоится уже трехсторонняя беседа с участием Туска.
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Источник Politico обратил внимание, что после этих переговоров не ждут никаких конкретных решений или заявлений. Цель встречи в пятницу — послать сигнал о единстве.
В начале марта Макрон объявлял, что у Франции нет никаких красных линий в вопросе помощи Украине. Высказывания политика подвергли резкой критике, в том числе и партнеры страны по НАТО.
В частности, Шольц и министр обороны Германии Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину. Также канцлер указал на то, что это не намерены делать и другие страны — участницы альянса.
Помимо этого, он отмечал отсутствие планов ФРГ по передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.
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