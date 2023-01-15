Мир 15 января 2023, 06:04 Макрон решил посетить Южную Корею — СМИ Yonhap: президент Франции Макрон решил посетить Южную Корею РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон намерен посетить Южную Корею в ближайшее время и провести встречу со своим коллегой Юн Сок Елем, сообщил посол в Париже Чхве Чжэ Чхоль. Его слова передало агенство Yonhap.

«Президент Макрон попросил выразить особые пожелания президенту Юн Сок Елю, сказав, что он хотел бы посетить Республику Корея как можно скорее и получить возможность обсудить развитие двусторонних отношений», — отметил высокопоставленный дипломат.

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Ожидается, что встреча Макрона и Юн Сок Еля может пройти в мае в рамках саммита G7. Последний визит французского лидера состоялся осенью 2015 года. Тогда пост президента занимал Франсуа Олланд, он встретился с Пак Кын Хе.

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В последнее время на Корейском полуострове ситуация стала напряженной. Сеул возмущен регулярными запусками баллистических ракет со стороны Северной Кореи. США и Южная Корея начали отрабатывать скоординированный ответ на потенциальное применение КНДР ядерного оружия.