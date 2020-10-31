Макрон разъяснил свою позицию по карикатурам на пророка

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил мусульман, что понимает их оскорбленные карикатурами чувства. Его предыдущее заявление истолковали неверно, власти не стоят за публикацией карикатур. Об этом лидер заявил в эфире телеканала «Аль-Джазира».

«Люди поняли, будто бы я поддерживаю эти рисунки, но это не так», — заявил Макрон.

При этом после теракта в из-за карикатуры президент сказал, что французские власти начнут борьбу против сторонников «радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций». По словам главы государства, экстремистские силы «искажают ислам и от их действий страдают в первую очередь сами мусульмане».

За публикацией во французской прессе карикатур на пророка Мухаммеда стоят независимые СМИ, а не правительство.

«Я понимаю чувства мусульман в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда, но правительство не стоит за их публикацией, это исходит от свободных и независимых СМИ, не связанных с правительством», — отметил Макрон.

Посольство Франции в РФ обеспокоено угрозами в адрес страны и просит российские власти официально осудить эти заявления, написала газета «Взгляд».

История с карикатурами на пророка и заявлениями Макрона вызвала бурную и неоднозначную реакцию не только среди мусульман, но и в России. Боец Хабиб Нурмагомедов назвал президента Франции тварью, а телеведущая Ксения Собчак — своим героем. А около посольства Франции в Москве мусульмане сожгли фотографию Макрона.

Ранее во Франции прошла волна нападений радикальных исламистов. Новый всплеск преступлений на религиозной почве случился после истории с убийством школьного учителя в пригороде Парижа, который показал карикатуры на уроке по свободе слова.