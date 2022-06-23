Макрон рассказал об условиях для Украины по вступлению в ЕС

Украине придется выполнить множество условий для вступления в Евросоюз после получения статуса кандидата. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам первого дня саммита стран ЕС.

Он подчеркнул, что от Украины потребуется достаточно много усилий и терпения, чтобы стать полноправным членом ЕС.

«Еврокомиссия представит доклад о выполнении условий, которые она выдвинула в своих рекомендациях на минувшей неделе. Мы окажем поддержку в проведении всех необходимых реформ», — заявил Макрон.

Украина и Молдавия получили статус кандидатов в ЕС на первом дне саммита лидеров стран Евросоюза. Свои поздравления президентам Владимиру Зеленскому и Майе Санду направил председатель Европейского совета Шарль Мишель.