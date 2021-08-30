Макрон рассказал об уроке, который нужно извлечь миру из ситуации в Афганистане

Ситуация в Афганистане, куда сначала вторглись войска США, а потом спешно покинули страну, — преподала миру большой урок. Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала TF1 подчеркнул: история учит, что ни одному государству нельзя навязать правительство извне.

Макрон отметил, что такие выводы можно сделать не только из происходящего в Афганистане. Ранее подобные вещи случались в Ираке и Ливии. Президент Франции надеется, что это станет хорошим уроком для всего мирового сообщества.

«В одном можно быть уверенным — демократию навязать нельзя», — подчеркнул он, отвечая на вопрос журналиста о выводе американских войск из Афганистана. По его словам, правовое государство не создается «при помощи оружия» за несколько месяцев или лет.

США обязались вывести все свои войска из Афганистана до 31 августа. Американский президент Джо Байден заявил, что это будет выполнено обязательно. Талибы* со своей стороны подчеркнули, что дополнительного времени они Штатам не дадут. Если операция по выводу войск затянется, США могут рассчитывать на резкий ответ.

«Талибан*» — террористическая организация, запрещенная в РФ